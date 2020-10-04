سفيرة أمريكا بالكويت: دعم الوساطة مستمر لحل الأزمة الخليجية

قالت السفيرة الأمريكية لدى الكويت، ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.وأكدت رومانوسكي- في تصريح صحفي اليوم الأحد- "أن التوصّل إلى حل دائم للخلاف الخليجي مهم جدًا.. نواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة حل الأزمة.. لقد دعمنا وبشدة جهود الوساطة الكويتية عندما بدأت قبل أربع سنوات، وسنواصل الدعم لهذه الجهود اليوم وفي المستقبل"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مجلس التعاون الخليجي موحّدًا.وشددت السفيرة الأمريكية، على الحاجة إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة الآن أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان نعيه أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد، إلى قادة الخليج، لتكريم إرث الراحل الكبير بطيّ الخلاف الخليجي، والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوَّره الراحل.