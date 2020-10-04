182 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و3 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 45 حالة شفاء تام من الفيروس، بينما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 5 آلاف و693 حالة.وأضافت الوزارة، أنه لا يزال يوجد 912 مريضا بكورونا داخل المستشفيات المختلفة بالبلاد لتلقي العلاج اللازم، منهم 54 في وحدات العناية المركزة.