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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

العباءة ليست الوحيدة.. الزي الوطني السعودي في مناطق المملكة (صور)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:10 م
الزي الوطني السعودي
الزي الوطني السعودي
هويدا سعيد
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عندما نتخيل الموضة السعودية سيصوّر الكثيرون امرأة ترتدي الأسود ورجلًا يرتدي الأبيض، لكن العباءة السوداء ليست إلا مجرد جزء واحد من تاريخ الموضة السعودي، فتحتوي كل منطقة بها على ملابس تقليدية ملونة تتحدث عن موقعها، وعادةً ما تتميز المناطق الجبلية بسراويل لسهولة المشي، بينما يفضل الشمال البارد الأقمشة السميكة وبحسب موقع "thenational" تنشر أهم الفساتين في المملكة.

عسير: الجنوب الغربي
فستان مثل هذا كان سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى ينتهي، ويستخدم الحرير وخيطًا ذهبيًا، يشتهر سكان منطقة عسير باستخدامهم الجريء للألوان الأساسية، بالإضافة إلى الألوان الوردية والبرتقالية والذهبية - ويمكن رؤيتها أيضًا على الجدران الخارجية لمنازلهم.

المدينة المنورة: فستان الزفاف
ترتديه العرائس في منطقة المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية ويتميز الفستان ذو اللون الوردي الفاتح بعدة طبقات، بما في ذلك تلك التي تغطي الوجه، تختار العروس ارتداء هذا في ليلة الحناء، حيث يرتدين الآن في كثير من الأحيان فستانًا أبيض على الطراز الغربي في يوم زفافهم.

تبوك: الشمال الغربي
هذا النمط من اللباس شائع جدًا بين القبائل في شمال غرب المملكة العربية السعودية وإن جميع النساء من الأجيال الأكبر سنًا يرتدين واحدة من هذه الفساتين في خزائنهن اعتادت النساء على خياطة هذه الأشياء بأنفسهن في المنزل، وستظل معظم النساء الأكبر سنًا من القبائل الشمالية الغربية يعرفن كيفية صنعها.

الحجاز: زي عروس
هذا هو فستان الزفاف النموذجي لعروس من منطقة الحجاز وخاصة في مكة المكرمة أو جدة، يطلق عليه اسم "درفة الباب" أي "الجزء الرئيسي من الباب"؛ لأن الفستان ثقيل جدًا وله زخرفة من الأمام والخلف.

مكة المكرمة: الأميرة
هذا الزي منتشر في الحجاز ولا سيما في مكة، يطلق عليه أحيانًا Princessa، وهو اسم النمط الذي تشتريه إذا أردت صنعه القص هو العنصر الموحد هنا ويأتي بألوان عديدة ويمكن ارتداؤه في المناسبات المختلفة؛ كلما كانت المناسبة رسمية، كان التطريز أكثر تعقيدًا النسخة المعروضة هنا هي نسخة أكثر رسمية.

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