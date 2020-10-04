75 ألفا و829 إصابة جديدة بكورونا فى الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 75 ألفا و829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و940 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت بيانات الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد- أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 6 ملايين و549 ألفا و373 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 101 ألف و782 حالة.وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.