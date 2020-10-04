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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 400 ألف طالب يبدأون الدراسة أون لاين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
الدراسة أون لاين
الدراسة أون لاين
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دشن أكثر من 400 ألف طالب، صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد في الكويت (أون لاين)؛ وذلك بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووضعت وزارة التربية الكويتية خطة لتنفيذ نظام التعلم عن بعد (أون لاين)؛ حيث حددت عدد حصص اليوم المدرسي للمرحلة الابتدائية بالصفوف (الأول ـ الثاني ـ الثالث) بواقع 4 حصص دراسية، تبدأ من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4.50 مساء، على أن تكون مدة كل حصة 20 دقيقة، و4 حصص للمرحلة الابتدائية بالصفين (الرابع ـ الخامس)، تبدأ من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 5.30 مساء، على أن يكون زمن كل حصة 30 دقيقة.

‏وأضافت أنه بالنسبة للمرحلة المتوسطة، فسيكون اليوم المدرسي مكونا من 4 حصص دراسية، تبدأ من الساعة 8 صباحا، وتنتهي الساعة 10.30 صباحا، بواقع 30 دقيقة للحصة الواحدة، أما المرحلة الثانوية، فسيكون عدد حصص الدوام المدرسي 4 حصص دراسية، تبدأ من الساعة 10.40 صباحا، وتنتهي الساعة 1.30 ظهرا، على أن يكون زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة.

كما أعلنت الوزارة خطة الدراسة وآلية التقييم لكل مرحلة؛ حيث خصصت 300 حصة لكل مرحلة تعليمية، على أن تكون نسبة التقييم من 100 لجميع المراحل، موضحة أن نسبة الابتدائي ستكون موزعة على الحضور والالتزام بنسبة 20%، والمشاركة والتفاعل 30%، والتقييمات والممارسات 35%، والتقارير والأعمال والتكليفات 10%، أما المرحلة المتوسطة فالحضور والالتزام 20%، والمشاركة والتفاعل 20%، والواجبات 20%، والتقييمات والممارسات 30% والتقارير والأعمال والتكليفات 10%، والمرحلة الثانوية فستكون 20% على الحضور والالتزام، و25% على المشاركة والتفاعل، و20% للواجبات، و30% للتقييمات والممارسات و5% التقارير والأعمال والتكليفات.

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