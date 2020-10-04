71 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 108 آلاف و177 حالة.وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 95 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 103 آلاف و205 أشخاص.في السياق ذاته، أصدرت السلطات في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا قرارا، يدخل حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء، بحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد بدون عمل اختبار سلبي للكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر".