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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

64 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 24 ألفا و91 حالة.

وأفاد المقر، في بيان (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني)، اليوم الأحد، بأن عدد الإصابات الجديدة ظل أقل من 100 إصابة لليوم الرابع على التوالي، ويعود تراجع عدد الإصابات الجديدة خلال عطلة الإجازات الرسمية الأخيرة إلى انخفاض عدد الفحوصات، مقارنة بعدد الفحوصات التي تُجرى في أيام الأسبوع.

ومن بين الـ64 إصابة الجديدة، كانت هناك 47 إصابة محلية و17 إصابة وافدة من الخارج.

في سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا بمقدار حالة واحدة، ليصل الاجمالي إلى 421 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.75%، وفقا للبيان.

وزاد عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة حالة واحدة ووصلت إلى 105 حالات.

بينما ارتفع عدد حالات الشفاء 58 حالة عن اليوم السابق إلى 21،845، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت العزل الصحي 1،825 شخصا، بزيادة قدرها 5 أشخاص خلال نفس الفترة.

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