سفير واشنطن بالمكسيك يعلن مقتل قنصل أمريكي في تيخوانا

أعلن السفير الأمريكي لدى المكسيك، كريستوفر لانداو، عن مقتل قنصل أمريكي في المكسيك.وكتب لانداو- في تغريدة له عبر "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، أن المسئولين علموا بمقتل المسئول في أول أكتوبر، مضيفا أن: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسئوليها".وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه، وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".