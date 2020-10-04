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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تطالب طليقها بـ150 ألف جنيه ثمن المنقولات بمسكن الحضانة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
محكمة
محكمة
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أقامت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بتزويد مسكن الحضانة بمنقولات جديدة، أو دفعه 150 ألف جنيه، لتعويضها على تلف المنقولات إثر تنقلها لأكثر من منزل بعد طلاقهما، وزواجه بمنزل الحضانة بالعقار الخاص بأهله.

وقالت، في الدعوى: "ساءت حياتي بعد الطلاق، وأصبحت أنا وأطفالي كل يوم نقيم في شقة جديدة، ونضطر إلى نقل المنقولات الخاصة بنا إليها، بسبب رفض طليقي تمكيني من شقته التمليك بمنزل أهله، كمسكن للحضانة بعد زواجه بها".

وأضافت: "قدم مستندات مزورة وشهودا لإثبات فقره، ليتنصل من حقوق أولاده، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم، ليقبل على نفسه أن يعيش ويتزوج وأطفاله لا يجدون المال للطعام والمسكن، ورفض كل الحلول الودية للصلح".

وتابعت: "أطفالي بحاجة إلى الاستقرار، ويعانون بسبب إهمال والدهم لمسئوليته تجاههم، ورفضه التواصل معهم أكثر من مرة، وتخلفه عن جلسات الرؤية وسداد النفقات، ورفضه توفير مكان ملائم للعيش، وتضرر حالتهم النفسية من وضعهم الحالي بعد رفض والدهم توفير منزل يناسب حالتهم الاجتماعية قبل وقوع الطلاق".

وأشارت الزوجة، إلى أنها قدمت كافة المستندات التى تفيد يسر حالة مطلقها، وإنفاقه آلاف الجنيهات على زوجته الجديدة، وتحايله لدفع والدته وزوجته لإقامة دعاوى قضائية ضده، لتقليل مبالغ النفقات التى قضت بها المحكمة لصالحها وأطفالها.

وأكدت "ن. أ. س"، البالغة من العمر 37 عاما، بدعواها أمام المحكمة: "تحملت العمل فى أكثر من وظيفة لأوفر مستوى جيدا لأولادي، ولكن والدهم يرفض تحمل المسئولية معي، ويتبرأ من أولاده، ويبدد الأموال التي يتقاضاه على أهله، ويعامل أولادي بصورة سيئة، ويتوعدنى بالانتقام، ويرفض منحي حقوقهم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الطفل نفقته على أبيه، وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها من مالها الخاص على أطفالها، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات تثبت إنفاقها.

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