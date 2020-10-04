فيكتوريا الأسترالية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد مقابل ثماني حالات في اليوم السابق، لكن السلطات قالت إن الولاية، وهي بؤرة انتشار الفيروس بأستراليا، في طريقها لتخفيف القيود خلال أسابيع.وتخضع مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا لعزل عام مشدد منذ نحو ثلاثة أشهر.وسجلت أستراليا أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا و894 وفاة في المجمل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.