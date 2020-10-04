الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثالث من أكتوبر، مقابل 10 حالات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 26 حالة إصابة خالية من الأعراض.وسجلت الصين 85450 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.