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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا «غاضبة» من اعتقالات الصين لمتظاهرى هونج كونج

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
اعتقالات الصين
اعتقالات الصين
وكالات
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أعربت الولايات المتحدة عن غضبها من اعتقال عشرات المتظاهرين في هونج كونج، خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجًا على اليوم الوطني للصين الأسبوع الماضي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يستخدم البعض عطلة الأول من أكتوبر، كيوم للتحرك للتعبير عن المظالم ضد حكم بكين للمستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجس، في بيان: "نشعر بالغضب إزاء الاعتقال التعسفي الذي قامت به حكومة هونج كونج، لأكثر من 80 شخصًا في الأول من أكتوبر".

وتابعت: "نحن نأسف لاستمرار السلطات المحلية في استخدام إنفاذ القانون لأغراض سياسية، وهو ما يتعارض مع الحفاظ على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع وحرية التعبير".

ورفضت شرطة هونج كونج طلب منظمات المجتمع المدني لتنظيم مسيرتها السنوية في أنحاء جزيرة هونج كونج.

يشار إلى أن التجمعات، التي تضم أكثر من أربعة أشخاص محظورة بسبب القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من التحذيرات تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين يوم الخميس.

وتم نشر حوالي 6 آلاف ضابط شرطة تحسبا للاحتجاجات، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

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