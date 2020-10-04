مقتل 8 أشخاص بهجوم مسلح على قافلة قوات أمن فى المكسيك

قتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون ضد قافلة لقوات الأمن في المكسيك.وأكدت السلطات المكسيكية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الهجوم نفذ في بلدية إيل ميسكيتال بولاية دورانجو شمال غرب البلاد، حيث نصب مسلحون كمينا استهدف قافلة لقوات الأمن ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 7 من رجال الشرطة، كما لقي شخصان آخران مصرعهما.وأعلن حاكم ولاية دورانجو، خوسيه روساس أيسبورو، أن النيابة المكسيكية تجري تحقيقا في الهجوم ويجري البحث عن المسلحين.وأوضحت مدعية الولاية، روث مدينا، أن المسلحين تركوا سيارتهم في موقع الهجوم وكانت عليها أثار دماء، الأمر الذي من المرجح أن يشير إلى خسائر بين صفوف المهاجمين.ووقع هذا الهجوم، حسب "أسوشيتد برس"، في المنطقة التي ينشط فيها كارتل المخدرات "سينالولا".