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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعافى من مرضى السرطان.. صديق جمال يوسف يكشف تفاصيل حالته الصحية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:55 ص
جمال يوسف
جمال يوسف
حسين الجندي
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كشف الفنان خالد عبدالسلام عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال يوسف وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ملصق معها صورة للفنان.

وقال خالد عبدالسلام: "بفضل الله وكرمه.. تعافى صديق عمرى الحبيب الفنان جمال يوسف من مرض السرطان اللعين.. شكرا لكل الناس الطيبة اللى دعت له من قلبها جمال من أطيب الناس اللى فى العالم ده غير إنه ممثل جميل ودمه زى العسل".

وأضاف: "بأمر الله كلها شهرين وتنتهي مرحلة الاستشفاء التام ويرجع يملا الدنيا فن وبهجة... مش قولت لك حتعدي بأمر الله يا جيمي؟ كانت تجربة صعبة وأنت علمتنا فيها دروس كبيرة بصبرك وامتثالك لقضاء ربك.. والحمد لله أولًا وآخرًا".

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