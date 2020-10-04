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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مساعد وزير الرياضة يستقبل لاعبة التنس ميار شريف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:13 ص
استقبال ميار شريف
استقبال ميار شريف
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أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده دكتور عمرو الحداد لاستقبال ميار شريف بطلة مصر في التنس وفتاة مصر الذهبية، فور وصولها مطار القاهرة الدولي قادمة من إسبانيا، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، والدكتور أحمد جمعة، معاون وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بعد تحقيق اللاعبة المصرية إنجازًا تاريخيًا للتنس المصري في بطولة رولان جروس أحد بطولات جراند سلا الكبر وفي إطار حرص وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا، ويقدمون اداءً مشرفًا فى مختلف المنافسات والمحافل الدولية.

ونجحت ميار شريف في حفر اسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمى، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلًا عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بواقع مجموعتين مقابل مجموعة ضد كارولينا لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار في مستوى ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.

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