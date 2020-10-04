كبير موظفى البيت الأبيض: ترامب يبلى بلاء حسنا

قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن الرئيس دونالد ترامب يبلي بلاء حسنا، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"أبلغ ميدوز الصحفيين: "الرئيس يبلي بلاء حسنا.. هو يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات لمراجعتها".وأضاف: "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.. التقيت به عدة مرات اليوم في أمور متنوعة".وأعلن ترامب يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.وقال الفريق الطبي إن "الرئيس يحصل على عناية مركزة"، مضيفا أنه يراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات.ومن جهة أخرى، أفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.