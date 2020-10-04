حظك اليوم.. برج الأسد اليوم الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصًا ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدًّا.عاطفيًا: تستعدّ للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة التي ترافقك في عملك.صحيًا: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد.