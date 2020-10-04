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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب أرمنى: انقطاع الكهرباء عن مدينة ستيباناكيرت فى قره باغ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
وكالات
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أعلن نائب في برلمان أرمينيا، أن قصف مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ"، من قبل القوات الأذربيجانية أسفر عن انقطاع الكهرباء في المدينة.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، قال عضو البرلمان، أرمان أبوفيان: "قصف المدينة يستمر بدون توقف. ستيباناكيرت بقيت بلا كهرباء. ولا يوجد وصول إلى خدمة الإنترنت".

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قوات أرمينيا قصفت بلدات على خطوط التماس في الإقليم (الذي فقدت أذربيجان السيطرة عليه وسبع مناطق متاخمة له، أثناء النزاع المسلح في المنطقة في السنوات 1992-1994)، ما تسبب بسقوط قتلى في صفوف العسكريين والمدنيين. وأعلنت أذربيجان عزمها خوض عملياتها العسكرية حتى استعادة أراضيها التي تعتبرها "محتلة من قبل أرمينيا".

من جهتها، قالت سلطات "جمهورية قره باغ" المعلنة من طرف واحد والمدعومة من يريفان (دون أن تعلن هذه الأخيرة عن اعترافها بها رسميا)، أن الجيش الأذربيجاني فتح النار على أراضيها، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، مشيرة إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

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