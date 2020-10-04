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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية محبى الشيخ إمام تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:23 ص
سيد عنبة بصحبة الشيخ
سيد عنبة بصحبة الشيخ إمام
نضال ممدوح
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تنظم جمعية محبى الشيخ إمام للفنون والآداب٬ بالاشتراك مع رابطة أبناء الدقهلية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية فنية احتفالا بنصر أكتوبر العظيم، وذلك بمقر الرابطة 6 شارع بنك مصر ( أمام البنك المركزى القديم بشارع شريف) تحت إشراف وإدارة المؤرخ الكاتب سيد عنبة.

ويشارك في الأمسية كل من: الناقد د. مدحت الجيار٬ السفير سامى الزقم٬ بالإضافة إلى الفقرة الفنية ويقدمها شعبان عيسى ابن شقيق الشيخ إمام٬ بمشاركة الفنان علي إسماعيل٬ والفنان مسعد نور.

يذكر أن المؤرخ الفني والكاتب "سيد عنبة" قد أسس جمعية محبي الشيخ إمام عام 2015، وكان هدفها ولا يزال تدوين ألحان الشيخ إمام٬ وجمع تراثه الغنائي والموسيقي من مصـر والدول التي زارها، والتعامل معه بالتقنية الحديثة، من حيث التصنيف وتوزيع وتدوين الألحان، التي أبدعها بأسلوب علمي.

وتشمل الأهداف أيضًا إنشاء مكتبة ورقية وإلكترونية تضم هذه الألحان، واكتشاف ورعاية الموهوبين المنتمين إلى المدرسة التي يحظى الشيخ إمام بريادتها، وهي مدرسة غناء وموسيقى الرأي، وإقامة ندوات وحفلات في مصر وخارجها للتعريف بفنه.

كما تشمل إلقاء الضوء على الدور النضالى والتنويري الذي أداه مع رفيق دربه الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر والأمة العربية، بجانب إصدار مجلة أو نشرة دورية عن نشاط الجمعية.

وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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