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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار سيارة مفخخة يستهدف معسكرًا للجيش الأفغانى فى قندهار

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
وكالات
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ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري استهدف معسكرا للجيش الأفغاني في ولاية قندهار.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوزارة: "حاول إرهابي انتحاري تنفيذ هجوم على معسكر للجيش الوطني الأفغاني في منطقة مايواند بولاية قندهار بواسطة سيارة مفخخة".

وأضافت الوزارة أنه تم القضاء على الانتحاري قبل أن يتمكن من الاقتراب من المعسكر، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات بين القوات الأفغانية.

لكن مصدر عسكري قال إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 3 آخرين، بينما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الحادث.

وقتل 13 شخصًا وأصيب أكثر من 30 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان في في وقت سابق.

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