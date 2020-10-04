حظك اليوم.. برج الثور اليوم الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيدًا عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.
عاطفيًا: طموحك العاطفي كبير جدًا، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
صحيًا: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم.
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيدًا عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.
عاطفيًا: طموحك العاطفي كبير جدًا، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
صحيًا: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم.