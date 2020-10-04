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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
نصر أكتوبر المجيد
نصر أكتوبر المجيد
نضال ممدوح
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تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ ندوة بعنوان "بطولات أكتوبر لا تنتهى"٬ بمركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.

ويشارك في الندوة اللواء محمد محمود عمر، واللواء طيار حسين مسعود، وزير الطيران المدنى سابقا، للحديث عن أهمية التوثيق لحرب 1973 وذاكرة أبطالها رجال النصر العظيم، وتضحيات الجيش المصري عبر العصور، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

ويتخلل الندوة قصائد شعرية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، للكاتبة والشاعرة مريم توفيق، وللشاعر الرائد خالد فضل غنيم، بحضور الفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، وعدد من رجال القوات مسلحة.

ومن المقرر تكريم كوكبة من الشخصيات العسكرية، التى ساهمت فى إثراء ندوات مكتبة القاهرة بالحضور والحديث عن بطولات الجيش المصرى خلال العام الماضى، إلى جانب تكريم مجموعة من الشخصيات الإعلامية التى ساهمت بشكل كبير فى إلقاء الضوء على ندوات مكتبة القاهرة الكبرى التى تقيمها المكتبة لتعريف الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر العظيم، فى السبت ثانى من كل شهر.

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