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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تعلن تدمير 4 دبابات أرمنية وضبط 3 أخرى

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:16 ص
دبابات أرمنية
دبابات أرمنية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنها دمرت 4 دبابات تابعة للقوات الأرمنية خلال المعارك في إقليم ناجورني قره باج والمناطق المتاخمة له، وضبطت 3 أخرى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الوزارة الدفاع، في بيان لها: "تم خلال المعارك في اتجاه ماداغيز – أجديرينسك تدمير 4 دبابات لكتيبة الدبابات الـ77 للقوات المسلحة الأرمنية وضبط 3 أخرى كغنائم عسكرية".

وأضافت الوزارة: "تم إخماد مواقع إطلاق النار للقوات المسلحة الأرمنية، والتي جرى منها استهداف قرانا، في اتجاهات مختلفة، وجرى شن ضربة مدمرة إلى العدو".

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد أعلن في وقت سابق أن قوات بلاده سيطرت خلال يوم واحد على 8 قرى في 3 مناطق متاخمة لإقليم قره باغ المتنازع عليه جراء المعارك مع الجانب الأرمني.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة في العمليات العسكرية.

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