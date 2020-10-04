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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 محتجين أمام بيت وزير الخارجية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
وكالات
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 3 متظاهرين خارج بيت وزير الخارجية غابي أشكنازي في منطقة كفار سابا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الشرطة إن المتظاهرين خالفوا القانون بما يخص التظاهر خارج منازل خاصة وأيضا انتهاك القيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا بخصوص المظاهرات.

كما قامت الشرطة بتفريق عدد من المتظاهرين قاموا بإغلاق الطرق خلال احتجاجات شهدتها تل أبيب.

وخرج آلاف الإسرائيليين في احتجاجات في أنحاء إسرائيل مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم إجراءات الطوارئ التي فرضتها الحكومة لمواجهة كورونا والتي تحظر تجمهر أكثر من 20 شخصا في مسافة لا تبعد أكثر من 1000 متر عن أماكن إقامتهم ومساكنهم الرسمية.

وأعرب المحتجون في تل أبيب وبلدة برديس حنا جنوب حيفا عن غضبهم من تعرضهم لاعتداءات من قبل مناصرين لنتنياهو، في ظل صمت من الشرطة التي رفضت حمايتهم.

ويواصل المحتجون الإسرائيليون المطالبة باستقالة نتنياهو بسبب تهم الفساد، للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

وكان نتنياهو قد أصر الأسبوع الماضي على سن تشريع قانون يمنع التظاهر في حال الإغلاق بموجب قانون الطوارئ، ما اعتبرته المعارضة الإسرائيلية بأنه محاولة من نتنياهو لوضع حد لجذوة المظاهرات المناوئة المتواصلة ضده.

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