فرنسا تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

قالت السلطات الفرنسية، إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن 16 الفا و972 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء الرقم القياسي الجديد بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسجيل الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة في فرنسا خلال يوم واحد بتسجيل 16 ألفا و96 حالة في 24 سبتمبر الماضي.وشهدت فرنسا حتى الآن تسجيل حوالي 32 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.يشار إلى أن ارتداء الكمامات هو أمر إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في العديد من المدن الفرنسية. وفي مدينة مرسيليا الساحلية أغلقت الحانات والمطاعم تمامًا.وفي باريس، هناك تهديد يلوح في الأفق بإغلاق مثل هذه الأماكن بسبب زيادة أعداد المصابين.