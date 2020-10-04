غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

تنطلق في السابعة والنصف من مساء غدًا الإثنين٬ فعاليات برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي٬ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.ويفتتح البرنامج بمسرحية "سينما المصر" وهو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، رؤية وإخراج خالد جلال.وتشارك خمسة فرق فنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، في البرنامج وهي: "رضا، أنغام الشباب، القومية للموسيقى الشعبية بشعبتيها: ( الآلات الشعبية والإنشاد الديني)، القومية للفنون الشعبية، تحت 18"، حيث تقدم فرقة رضا مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية التي قدمتها طوال تاريخها الفني.كما يتغنى فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد٬ بباقة من أغاني الفريق وأغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية٬ الأغاني والمواويل الشعبية بمصاحبة الطبل البلدي والمزمار والربابة، كما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية باقة من أجمل استعراضاتها الشهيرة.وتقدم فرقة تحت ١٨ ثلاث حفلات لعرض العرائس "علي بابا والأربعين حرامي"، وهو من إنتاج الفرقة، إخراج حسن الشريف، وتشارك شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، تحت إشراف فني للدكتور أحمد رفعت، بمجموعة منتقاه من الأغاني الدينية والمديح النبوي.كما يحتفل القطاع بنصر العبور، ويكرم كوكبة من رجال القوات المسلحة، الذي شاركوا في حرب النصر، كما يعلن القطاع عن أسماء الفائزين في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب بموسمها الثالث.وتختتم فعاليات برنامج شهر أكتوبر بعرضين مسرحيين يقدمهما البيت الفني للمسرح لأوبريت "الليلة الكبيرة"٬ يليه العرض المسرحي "كأنك تراه" من إنتاج مسرح الطليعة.تقام الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.