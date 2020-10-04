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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية لكتاب «قرن فى الكويت»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
قرن فى الكويت
قرن فى الكويت
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب «قرن في الكويت.. تاريخ الجالية الأمريكية في البلاد»٬ من تأليف وناثانيل هويل٬ وترجمة تهاني فجر، يقع الكتاب في 664 صفحة من القطع الوسط.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: «كنا غرباء عندما التقينا.. قرن على تواجد الجالية الأمريكية في الكويت٬ يقوم السفير الأمريكي السابق في الكويت وناثانيل هويل بتقديم تاريخ العلاقة بين الشعب الكويتي والشعب الأمريكي، سيكون من الواضح عند قراءة كتاب هويل أن هذا التاريخ دون بواسطة الشعب وليس الحكومة، بالرغم من أننا نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية دولة لنا معها علاقة صداقة جيدة وحقيقية، وليست صداقة تجارة، بالرغم من تواجد العديد من الشركات الأمريكية في الكويت، هذه هي قصة الأمريكيين والكويتيين كانوا غرباء التقوا، وأصبحوا أصدقاء اليوم.

لقد أدهشني السفير الأمريكي "هويل" كثيرًا عندما قدم كامل جوهر كتابه المعنون "كنا غرباء عندما التقينا"، حيث تكتشف على الفور أنها قصة إنسانية تجسد تطور الشعوب التي لم تعد غريبة بالنسبة لبعضها، ومن دون أن تقرأ المزيد منه، تعلم أن هاتين المجموعتين شكلتا علاقة جيدة بل الأحرى مجتمع متجانس، لكن يجب عليك أن تكمل القراءة؛ لأن السفير هويل سوف يكتب قصة تستحق القراءة».

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