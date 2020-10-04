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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع شخصين وفقدان 22 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى إيطاليا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:27 ص
الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة فى إيطاليا
وكالات
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قال ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيدمونت في شمال إيطاليا، إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي ضربت المنطقة، تسببت حتى اللحظة بمصرع شخصين، فيما يبقى 22 شخصا في عداد المفقودين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل شخص وفقدان 11آخرين، في بلدة أرنا الواقعة في منطقة فالي داوستا بإيطاليا، حيث اقتلعت الرياح القوية، شجرة سقطت على رئيس مجموعة إطفاء (53 عاما)، كان يساعد السكان المحليين.

وقد تدهورت في الليلة الماضية، حالة الطقس في المناطق الشمالية من إيطاليا، وترافق ذلك مع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة ورياح قوية.

ووفقا للسلطات، وصل معدل هطول الأمطار إلى مستوى قياسي في بعض الأماكن - أكثر من 500 وحتى 600 ملم.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فاضت الأنهار، وتسبب ذلك بتدمير عدة جسور صغيرة وغمرت المياه بعض المباني، وبقيت بعض المدن والقرى بدون كهرباء ومياه، واضطر رجال الإنقاذ إلى إجلاء السكان من المنازل التي غمرتها المياه.

كما بات الوضع في غاية الجدية في منطقة ليغوريا، حيث تسبب سوء الأحوال الجوية في أضرار لا تقل عن 30 مليون يورو.

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