«اغتيال والدى سبب لى صدمة كبيرة».. اعترافات كاميليا السادات

"عندما سافرت إلى أمريكا منذ 24 عاما، وتحديدا في 24 أغسطس 1981، ذهبت لأكمل تعليمي ولم أكن أنوى البقاء كل هذا الوقت لكن الظروف هي التي دفعتني لذلك فقد سمعت خبر إطلاق الرصاص على والدي وشاهدت الحادث على شاشات التلفزيون مثل أي مواطن عادي وذلك بعد سفري بثلاثة أسابيع، وهو ما سبب لي جرحا كبيرا وصدمة وانهيارا كاملا في حياتي".هكذ تحدثت كاميليا ابنة السادات من زوجته الأولى في حوارها لجريدة "صوت الأمة" 2006 عن والدها وكواليس سفرها للخارج.وقالت ابنة الرئيس الراحل، إنها بلغت بالخبر من رجال "الإف، بي، أي" ومعهم نائب رئيس جامعة بوسطن التي كانت تدرس بها، وكانت قد ذهبت إلى هناك دون أن يعلم أي شخص في الجامعة أنها ابنة الرئيس السادات وتخلت وقتها عن اسمها ولقبها حتى يتم قبولها في الجامعة.واعترفت أنه تم رفض أوراقها من قبل كونها ابنة الرئيس السادات، فقد كان الأمر سيتطلب من الجامعة فرض حراسة وأمن عليها بسبب حساسية الموقف، وقالت: "أرسلت لي السفارة المصرية رفض قبولها في الجامعة لتلك الأسباب فقلت لمندوب السفارة حسنا، لا تعلن أني ابنة الرئيس وسأقدم أوراقي باسم كاميليا محمد أنور محمد وفوجئت في نفس اليوم بمكالمة من أبي يقولي لي، يعني أنت فاكرة إن ماحدش هيعرفك أنا مش قلتلك إنك شبه أبوكي، والله ليعرفوكي، وسافرت بعد مفاوضات طويلة".