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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة.. 816 حالة وفاة جديدة و50160 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 50160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و816 وفاة منذ إحصائها السابق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و310625 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 208118 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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