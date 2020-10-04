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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيو جيرسى السابق الذى ساعد ترامب فى المناظرة مصاب بكورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:34 ص
كريس كريستي
كريس كريستي
وكالات
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أعلن كريس كريستي، حاكم ولاية نيو جيرسي السابق الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المناظرة التلفزيونية الماضية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال كريستي: "علمت لتوي، بنتائج الاختبار الخاص بي والمتعلق بفيروس كورونا، لقد تبين أنه إيجابي. سأبدأ اليوم في العلاج، وسأقوم بتقديم، تقرير عن حالتي إلى من يهمه الأمر".

من جانبها، قالت قناة NBC، إن كريستي كان أحد الذين ساعدوا ترامب في المنازلة التلفزيونية الأولى ضد المرشح الديمقراطي للرئاسة جوزيف بايدن، التي جرت يوم الثلاثاء في كليفلاند بولاية أوهايو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارته أنه يعاني من أعراض ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

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