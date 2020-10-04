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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفلت محافظة الوادي الجديد اليوم بعيدها البومي ال ٦١ للمحافظة وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وتضمنت الإحتفالية فقرات فنية لفرقة الموسيقي العربية بالمحافظة كما شهدت فقرات تراثية لفرقة الموهوبين قدم خلالها طلاب المدارس عرض أوبريت عن تراث الوادي وفقرات فنية وموسيقي وشعر تناولت تضحيات أبطالنا من شهداء الجيش والشرطة.

فى احتفالية كبرى.. محافظة الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى الـ٦١

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
احتفالية العيد القومي
احتفالية العيد القومي الـ٦١
محمد مهدي
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أقامت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، احتفالية العيد القومي الـ٦١ للمحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي المحافظة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي.

وقدم الزملوط الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما توليه من دعم غير مسبوق لتنمية المحافظة، كما وجه الشكر للمحافظين السابقين، مؤكداََ على أنه يستكمل مسيرتهم لخدمة أبناء المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية لفرقة الموسيقي العربية بالمحافظة، كما شهدت فقرات تراثية لفرقة الموهوبين قدم خلالها طلاب المدارس عرض أوبريت عن تراث الوادي وفقرات فنية وموسيقى وشعر تناولت تضحيات أبطالنا من شهداء الجيش والشرطة.

وشهد الاحتفال تكريم عدد من أساتذة الجامعة الحائزين على جوائز قومية وعدد من التنفيذيين الذين بلغوا سن التقاعد، وكذلك عدد من المتميزين رياضيًا بالإضافة إلى أصحاب المشروعات المتميزة من أبناء المحافظة.

كما تم تكريم جمعية تنمية المجتمع المحلي باللواء صبيح بالفرافرة لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة جهاز تنمية المشروعات، وعدد من المدارس المتميزة على مستوى المحافظة.
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١
احتفالية العيد القومي الـ٦١

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