جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

تعادل جريميو مع إنترناسيونال 1-1 في مباراة قمة بورتو أليجري بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، بعدما أنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" سجل بيبي الهدف الأول لجريميو بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني بعد تبادل سريع للكرة فيما أدرك إنترناسيونال التعادل قبل ربع ساعة من النهاية بواسط تياجو جالياردو.ورفع جالياردو رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم في صدارة قائمة هدافي المسابقة.وتعرض داميان موستو لاعب إنترناسيونال للطرد في الدقيقة 70 بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، وبعدها بثماني دقائق تلقى برونو كورتيز لاعب جريميو بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين.وحافظ إنترناسيونال على المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتليتيكو مينيرو المتصدر الذي سيخوض مباراتين إضافيتين، بينما تقدم جريميو إلى المركز 14 وله 14 نقطة.