احتفالية كبرى بمولد أحمد عبدالمعطى حجازى في بيت الشعر

يقيم بيت الشعر بمركز إبداع الست وسيلة، بمقره خلف الجامع الأزهر٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الأحد٬ ليلة شعرية حافلة٬ حيث تعقد ورشة شعراء جامعات مصر.ومن الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة٬ يحتفل بيت الشعر بمرور خمسة وثمانين عاما على ميلاد كبير الشعراء، أحمد عبدالمعطي حجازي، يشترك في الأمسية الشعراء والنقاد: أحمد عبدالمعطي حجازي٬ حسن طلب٬ أحمد طه٬ محمود نسيم٬ عبد المقصود عبد الكريم٬ أبو اليزيد الشرقاوي٬ شوكت المصري٬ محمد السيد إسماعيل٬ السمّاح عبد الله.ويعد أحمد عبد المعطي حجازي في طليعة شعراء المدرسة الحديثة في الشعر العربي، ومن الرواد في حمل لوائها، وله تجربة شعرية طويلة واكبت مختلف التحولات التي عرفتها القصيدة العربية الحديثة، فتطورت من بنية ورؤية واقعة ملتزمة إلى بنية تتنامى وتتعمق فيها القيمة الجمالية واستبطان التجربة الذاتية، مما أضفى عليها خصوصية مميزة دون أن يحد ذلك من القدرة على التوصيل.