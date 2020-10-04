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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق سراح عالمة أنثروبولوجيا فرنسية من السجن بإيران

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
فاريبا عادلخواه
فاريبا عادلخواه
وكالات
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أفرجت السلطات الإيرانية عن عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخواه، مؤقتا من السجن، وفقًا لتصريحات محاميها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال سعيد دهجان إنه تم إطلاق سراحها بسوار كاحل إلكتروني، مضيفا أنه يواصل العمل من أجل إطلاق سراحها.

وقضت محكمة ثورية إيرانية على عادلخواه بالسجن ستة أعوام. ووجهت إليها تهمة تعريض الأمن القومي للخطر ونشر دعاية ضد النظام.

وألقي القبض على عادلخواه وزميلها العالم الفرنسي رولان مارشال،واللذين تزوجا لاحقا، في مطار طهران في يونيو 2019 بزعم نشر دعاية مناهضة للنظام.

وأطلق سراح مارشال البالغ من العمر 64 عاما في مارس الماضي، أثناء تبادل مساجين بين باريس وطهران، وذلك بعد تسعة أشهر ونصف قضاها في السجن وسُمح له بالعودة إلى باريس، لكن زوجته ظلت في السجن.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن عادلخواه لكن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت، قائلة إن النظام القضائي الإيراني سيواصل عمله بمعزل عن المطالب السياسية، وأن باريس لا ينبغي أن تتدخل في شؤون إيران الداخلية.

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