منشورات «الجمل» تصدر الترجمة العربية لكتاب «المسئولية والحكم»

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية لكتاب "المسئولية والحكم" من تأليف الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت٬ وترجمه للعربية معز مديوني.ويشير "معز مديوني" في مقدمته لترجمة الكتاب إلى أنه: إذا كانت الحرية الإنسانية كما اعتقدت أرندت، علة وجود السياسة، وإذا كانت تجارب الحرية لا تبدو واضحة إلا على الفعل، فانهإ أشارت في تمييزها بين الفكر والفعل إلى شكلين من الفعل يختلفان بشكل ماهوي عن بعضهما البعض.يضم كتاب "المسؤلية والحكم" الكتابات غير المنشورة من العقد الأخير من حياة حنا أرنت (1906-1975)، والتي تتناول الأسئلة والمخاوف الأساسية بشأن طبيعة الشر واتخاذ الخيارات الأخلاقية. تقيم "أرندت" في الكتاب تحقيقًا أخلاقيًا عميقًا، وتدرس بعض أسئلة الفلسفة الأخلاقية.وتواجه أرنت في هذا الكتاب عدم كفاية "الحقائق" الأخلاقية التقليدية كمعايير للحكم على ما يمكننا القيام به، وتدرس مجددًا قدرتنا على تمييز الخير من الشر والصواب من الخطأ. وتأتي مقالات الكتاب في جزئين، الأول بعنوان "المسؤلية" ويتضمن إلى جانب المقال المذكور بعض الأسئلة عن الفلسفة الأخلاقية، والمسؤلية الجمعية، والتفكير والاعتبارات الأخلاقية.أما الجزء الثاني فهو بعنوان "الحكم" ويتضمن مقالات تأملات على صخرة صغيرة، والنائب: مذنب بالصمت، ومحاكمة أوشفيتز، ووطن للإقامة.