الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والبالية»

تنظم لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والبالية آفاق ما بعد الأزمة (تحديات - إيجابيات - آفاق مستقبلية)".والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية برئاسة مهندس زياد عبد التواب؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.تدير الندوة الدكتورة رشا طموم٬ ويشارك بها كلًا من: الدكتورة حنان أبو المجد وتتحدث عن "التعليم الموسيقي عن بعد في ظل أزمة كورونا، إيجابيات وتحديات"، والدكتور أحمد شوقي موسى ومداخلة بعنوان "آفاق التحول الرقمي للتعليم الموسيقي عن بعد"٬ والدكتورة نيفين الكيلاني: إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية في ظل الأزمة، وأميرة جابر وتتحدث عن "مقترحات إمكانية تعليم فنون البالية عن بعد باستخدام أحدث الأجهزة لتقييم الحركات بطرق كمية دقيقة"٬ والدكتور محمد خليف ويتحدث عن "التحول الرقمي فى مجال الفنون".