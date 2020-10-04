الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والبالية»
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
نضال ممدوحطباعة
تنظم لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والبالية آفاق ما بعد الأزمة (تحديات - إيجابيات - آفاق مستقبلية)".
والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية برئاسة مهندس زياد عبد التواب؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
تدير الندوة الدكتورة رشا طموم٬ ويشارك بها كلًا من: الدكتورة حنان أبو المجد وتتحدث عن "التعليم الموسيقي عن بعد في ظل أزمة كورونا، إيجابيات وتحديات"، والدكتور أحمد شوقي موسى ومداخلة بعنوان "آفاق التحول الرقمي للتعليم الموسيقي عن بعد"٬ والدكتورة نيفين الكيلاني: إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية في ظل الأزمة، وأميرة جابر وتتحدث عن "مقترحات إمكانية تعليم فنون البالية عن بعد باستخدام أحدث الأجهزة لتقييم الحركات بطرق كمية دقيقة"٬ والدكتور محمد خليف ويتحدث عن "التحول الرقمي فى مجال الفنون".
والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية برئاسة مهندس زياد عبد التواب؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
تدير الندوة الدكتورة رشا طموم٬ ويشارك بها كلًا من: الدكتورة حنان أبو المجد وتتحدث عن "التعليم الموسيقي عن بعد في ظل أزمة كورونا، إيجابيات وتحديات"، والدكتور أحمد شوقي موسى ومداخلة بعنوان "آفاق التحول الرقمي للتعليم الموسيقي عن بعد"٬ والدكتورة نيفين الكيلاني: إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية في ظل الأزمة، وأميرة جابر وتتحدث عن "مقترحات إمكانية تعليم فنون البالية عن بعد باستخدام أحدث الأجهزة لتقييم الحركات بطرق كمية دقيقة"٬ والدكتور محمد خليف ويتحدث عن "التحول الرقمي فى مجال الفنون".