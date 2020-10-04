نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

فاز فريق نيوكاسل يونايتيد على ضيفه بيرنلى 3- 1، على ملعب سانت جيمس بارك فى الأسبوع الرابع بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أحرز ثلاثية نيوكاسل الآن سانت فى الدقيقة 14، وكاليوم ويلسون فى الدقيقتين 65 و77 من ضربة جزاء وهدف بيرنلى إيشلى وويستوود فى الدقيقة 61.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 7 نقاط فى المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيرنلى عند صفر نقاط فى المركز ال19 وقبل الأخير.