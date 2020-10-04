غدًا.. «التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر» بالأعلى للثقافة

تقام في السادسة من مساء غد الاثنين٬ أمسية ثقافية بعنوان "التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيدة" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة٬ بمناسبة إحياء أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة الــ47.وتلقي الأمسية الضوء على تأثير نصر أكتوبر على بعض الجوانب الثقافية؛ من خلال مداخلات لعدد من المفكرين والإعلاميين والمؤرخين والفنانين والأدباء من بينهم: الفنان الدكتور أحمد نوار٬ ومداخلة بعنوان "انتصارات أكتوبر والفنون التشكيلية".ومن المؤرخين الدكتور جمال شقرة ويتحدث عن "أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ"٬ والإعلامي حمدي الكنيسي٬ وكلمة بعنوان "انتصارات أكتوبر والإعلام"٬ والدكتور خالد أبو الليل ويتحدث عن "أكتوبر في الوجدان الشعبي"٬ والروائي السيد نجم ومداخلة بعنوان "ملاحم النصر والرواية العربية"٬ والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ويتحدث عن أكتوبر وتربية النشئ، فيما يدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة.