عطل مفاجئ فى عمل تطبيق «تيليجرام» للتواصل الاجتماعى

توقف موقع "تيليجرام" للتواصل الاجتماعي عن العمل، وأدى هذا العطل إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في 25 سبتمبر، أفاد مستخدمو التطبيق في روسيا، بوجود خلل في عمل تطبيق المراسلات.وتوصلت الوكالة إلى وجود عطل في عمل التطبيق من خلال تتبع موقع "داون ديتيكتر" العالمي، المتخصص في مراقبة هذا النوع من المشاكل الفنية.يذكر أن تطبيق "تيليجرام"، كان قد أطلق بواسطة الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا "vk.com"، في عام 2013.ويبلغ عدد مستخدمي "تيليجرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.