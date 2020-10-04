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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيلها 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو مقابل 32 في إحصائية أول أمس الجمعة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5343 شخصا، بعد أن كانت 5314 في الإحصائية السابقة.

وسبق أن سجلت موسكو في إحصائية 30 سبتمبر 24 وفاة جراء المرض، وفي 1 أكتوبر 28 حالة، وفي 2 أكتوبر 32، وذلك بعد أن تراجع سابقا هذا المعدل إلى مستوى أقل من 10.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 300613 إصابة مؤكدة، بينها 252087 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية 3 أكتوبر 2884 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار المرض، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات 3 أكتوبر عن تسجيلها 9859 إصابة و174 وفاة.

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