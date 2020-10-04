الليلة.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر فى ذاكرة الكاريكاتير المصرى»

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" الذى تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير٬ بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.يضم المعرض أكثر من 150 رسم كاريكاتيري، نشر في المجلات والجرائد المصرية في وقتها، ويأتي المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وفي إطار حرص مشروع ذاكرة الكاريكاتير على إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري.ويجمع المعرض ولأول مرة أعمال 20 فنانًا من رسامي الكاريكاتير، لجيل الرواد مثل: ألكسندر صاروخان، الحسين فوزي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، أحمد طوغان، وأيضا من جيل ما بعد ثورة يوليو مثل أحمد حجازي، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، جواد حجازي، جورج البهجوري، صلاح جاهين، مصطفى حسين".يعكس المعرض أهمية التوثيق لحرب أكتوبر 1973 وذاكرة أبطالنا رجال النصر العظيم، وتضحيات الجيش المصري عبر العصور، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل.