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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-10-2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:07 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأحد 4-10-2020، في أسواق تداول العملات المحلية.

وعلى المستوى المحلي استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد 4-10-2020، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وتباينت أسعار الشراء والبيع في عدد آخر من البنوك العاملة بمصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-10-2020


وسجل سعرالريال السعودي فى بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وجاء في البنك المركزي المصري4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وحقق في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وحقق الريال في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل أسهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

ويغطي الريال السعودي بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتم تداوله من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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