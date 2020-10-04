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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسين: أجهز لأغنية وطنية جديدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
تامر حسين
تامر حسين
ايهاب مصطفى
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كشف الشاعر الغنائي تامر حسين أسباب نجاح أغانيه الوطنية التي قدمها خلال مشواره الفني، معتبرا أن صدق المشاعر في كتابة كلمات الأغنية هو السبب الرئيسي لهذا النجاح، لأن كلمات تلك الأغاني تكون نابعة من القلب.

وأضاف "حسين" في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten" أنه قدم خلال رحلته الكتابية العديد من الأغاني الوطنية مع العديد من الفنانين من بينهم الفنان عمرو دياب، وأمال ماهر وحسين الجسمى، وغيرهم من الفنانين، مشيرا إلى أنه رغم أن الكثير من الفنانين هم من يطلبون منه كتابة أغنية وطنية إلا أنها تكون صادقة ونابعة من القلب.

وأشار إلى أنه منذ بدايته في الكتابة الغنائية فإنه يقدم أغنية وطنية سنويا باستثناء هذا العام، مؤكدا أنه يعمل على تجهيز أغنية وطنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وشدد على أهمية الأغاني الوطنية، معتبرا الأغنية الوطنية هى من تعلم الأجيال الجديدة والاطفال عظمة التضحيات والبطولات التي شهدتها الدولة.

وتابع حسين عن علاقته بالملحن عمرو مصطفى، أنه يعتبر أن العلاقة بينهما أكبر من علاقة تعاون بين ثنائي فني في الأعمال الغنائية المختلفة.

وأكد:" إن عمرو مصطفى بمثابة صديق مشوار فني، وهو من قدمه كشاعر غنائي، لافتا إلى أنهما قدما معا العديد من الأغاني المتميزة والتي حققت نجاح كبير.

وأوضح "حسين" أن الاعتراف بفضل من قدم العون والمساعدة من شيم الرجال، قائلا: "ولاد الأصول لازم يدو لكل واحد حقه، ويعترفوا بجميل كل واحد علشان كده انا بقول عمرو مصطفى هو من قدمنى كشاعر غنائي".

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