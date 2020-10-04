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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفالية تكريم الفنان محمود رضا بالأوبرا.. غدًا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
المسرح الكبير بدار
المسرح الكبير بدار الأوبرا
نضال ممدوح
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يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء غد الإثنين٬ احتفالية «ذكريات في الكرنك» الخاصة بتكريم اسم الفنان محمود رضا٬ والتي كان من المقرر أن تقام الأربعاء 30 سبتمبر الماضي٬ وتم تأجيلها نظرًا لحالة الحداد العام التي أعلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

يذكر أن الاحتفالية الفنية المبتكرة التي تحمل عنوان «ذكريات الكرنك»، وتنظمها دار الأوبرا تأتي استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا٬ وتقدمها فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلى.

وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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