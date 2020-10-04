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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

على الدين هلال: عبدالناصر كلفنى بكتابة تقرير موجه لإسرائيل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال
ايهاب مصطفى
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كشف الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، عن الدور التنويري الذي كان يقدمه مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية خلال فترة حرب أكتوبر، وما قبلها، موضحا أن المركز كان يعد تقريرا دوريا يتابعه الرئيس عبدالناصر باستمرار.

وأضاف هلال، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه في إحدى المرات تأخر التقرير الدوري لمركز الاهرام في الصدور، وهو ما دفع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يسأل عن هذا التقرير، وهو ما يوضح أهمية هذا التقرير الذي كان يصدر عن تلك المؤسسة العريقة.

وأشار إلى أنه كُلف من الرئيس جمال عبدالناصر بكتابة تقرير موجه للداخل الإسرائيلي للرد على التقارير الإسرائيلية وإظهار الخسائر التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله لسيناء.

وأوضح أن مركز الأهرام رغم مرور كل تلك السنوات لازال يقدم مادة علمية خصبة، ولازال بنفس القوة التي كان بها رغم اختلاف الأشخاص والكوادر التي كانت تتولى مهمة تحرير مواده الصحفية.

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