مصرع طفل سقط من عقار بدمياط الجديدة

سقط طفل من على سلم الطابق الرابع في عقار رقم ٢١ بمدينة دمياط الجديدة، اليوم السبت، وسط حالة من الذعر لدى الأهالي، حيث تجمهر الأهالي وقاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارة الإسعاف، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم إخطار ذوي الطفل لاستلام جثمانه، واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.