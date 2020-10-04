على الدين هلال: لم يجمعنى لقاء مباشر بمبارك طوال حياتى

أكد الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، أنه على مدار مسيرته السياسية حرص على وجود مسافة فاصلة بينه وبين أي نظام حاكم، ورغم ذلك لم يتأخر عن القيام بدوره في أي مهمة تةكل إليه تتطلبها مصلحة الدولة.وأضاف هلال، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه تم تكليفه بمنصب وزير الشباب خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل انضمامه للحزب الوطني، وهو ما يؤكد على تلك المسافة الآمنة التي كان يضعها بينه وبين أي نظام حاكم.وأشار هلال إلى أنه على مدار حياته لم يحضر لقاءً يجمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لأن جميع اللقاءات التي جمعت بينهما كانت في وسط مجموعة ولم يلتقيا في لقاء وحدهما وجها لوجه.وأكد أن التاريخ قال كلمته في الرئيس الأسبق مبارك وذلك في 25 يناير، كما قال التاريخ كلمته في 30 يونيو.