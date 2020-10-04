«كمل إحنا معاك» تصدر بيانًا لدعم وتأييد السيسى

أصدرت حملة "كمل إحنا معاك" لمساعدة ذوى الهمم، بيانا تعرب فيه عن دعمها وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال حسام شاكر، المنسق العام للحملة، إنه للتاريخ والإنصاف لم نجد من يحنو على ذوى الهمم إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن ظلت تلك الفئة مهمشة طوال السنوات الماضية، مضيفا أن حملة "كمل إحنا معاك"، تعلن تأييدها الكامل للرئيس وتجدد دعمها للقيادة السياسية فى كل ما يتخذه من قرارات.وأضاف شاكر، إنه نظرا لظروف الأشخاص ذوى الإعاقة لم تستطع النزول للشارع لتأييد الرئيس ولكن قلوبنا ترسل رسالة "كمل إحنا معاك"، مشيرا إلى أن ١٤مليون شخص وأهالهم يعلمون جيدا اهتمام الرئيس بهم، فكل يوم يمر نجد قانون لدعم ذوى الهمم آخرهم القانون٢٠٠ لتوفير الأموال لدعم ذوى الإعاقة.