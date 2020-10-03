مرثا محروس تشيد باستضافة مصر لاجتماع الفرقاء الليبيين فى الغردقة

أشادت مرثا محروس، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، باستضافة مصر اجتماع الفرقاء الليبيين في الغردقة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة للدعم من أجل التوصل لاتفاق لتوحيد القوات المسلحة الليبية وحراس النفط وتفعيل قرار اللجنة العسكرية «٥+٥» لتخفيف حدة الصراع بين حكومة الوفاق وبين البرلمان، وذلك في إطار دور مصر القوي لدعم ليبيا منذ إعلان الرئيس السيسي عن الخط الأحمر سرت الجفرة.وأوضحت «مرثا»، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على أن مصر تهدف لاستعادة ليبيا القوية.